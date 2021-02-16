Аслан Карацев победил болгарина Григора Димитрова в матче 1/4 финала Australian Open (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и впервые вышел в полуфинал турнира. В ноябре 27-летний россиянин дал эксклюзивное интервью «СЭ».

Аслан рассказал, как случился этот прорыв, почему его не было раньше, какие теперь у него цели, и почему Роджер Федерер — его любимый теннисист.

— Аслан, поздравляю с фантастическим сезоном. По матчу с Хачановым в Санкт-Петербурге: почему не получилось его дожать? Карен был вам вполне по силам.

— Почему-то начались судороги в начале второго сета, это меня очень сильно подвело. У меня в жизни такого не было никогда. Не знаю, почему так получилось, может, из-за покрытия. Я на жаре играл очень длинные матчи, никогда не сводило ничего. Причину еще придется выяснить, но судороги — главное, почему у меня не получилось закрыть матч в свою пользу.

— Несмотря на это, сезон все-равно прекрасный. Особенно после пандемии результаты пошли вверх. Вы могли это ожидать? Было ощущение, что прорыв должен случиться?

— Никто не мог этого ожидать, но во время пандемии я не сидел дома, а тренировался в Штатах, играл тренировочные матчи, у меня было много теннисной практики. И когда вышел на первые турниры в Чехии после локдауна, мне это очень помогло. Это большую роль сыграло.

Полностью прочитать интервью Аслана Карацева можно прочитать — здесь.

— После такого прорывного сезона какие задачи будете ставить на 2021 год?

— Попадать на большие турниры без квалификации. Для начала моя цель — выступить в основной сетке Australian Open. Затем — попасть в топ-50, а потом уже в топ-20. Я считаю, что по игре я не уступаю ребятам, которые стоят выше в рейтинге. Мои проблемы больше были в голове, и я работаю над этим.

Соперник Карацева определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева. В финале россиянин может сыграть против одного из соотечественников — Андрея Рублева или Даниила Медведева.