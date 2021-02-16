Кафельников считает, что Карацев добился феноменального результата

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала Australian Open. Россиянин победил в четырех сетах — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Честно говоря, не ожидал от него такого результата, но он в очередной раз приятно нас всех удивил и добился феноменального результата. На этой стадии особо нервозности не должно быть, тем более Аслан и так понимал, что тот выход в четвертьфинал — большое достижение для него. Была полное ощущение, что он вышел получать от матча удовольствие. В начале игры было не очень радужно, но в очередной раз он проявил характер и силу воли, выиграл такой очень важный матч для себя», — сказал Кафельников «СЭ».

Также Кафельников оценил шансы Карацева в полуфинале Australian Open.

«В этой ситуации этой стадии абсолютно неважно с кем Аслан будет играть из пары Джокович-Зверев, потому что он выйдет на матч все равно не фаворитом, и все будет прогнозировать победу его сопернику. Я уверен, что Аслан будет играть абсолютно раскованно и покажет то, на что он способен», — добавил Кафельников.

В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).

(Анастасия Пастернак)