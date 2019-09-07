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Артем Дзюба: «Медведев — красава!»

02:24
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Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал выход в финал US Open российского теннисиста Даниила Медведева. В полуфинале он обыграл в трех сетах болгарина Григора Димитрова.

— Красава. Это круто! Финал US Open — очень круто! Почти все матчи его видел, молодец. Если не Федерер, то Медведев. С Надалем зарубится. Красава, гордость, — сказал Дзюба в сториз своего Instagram.

В финале первая ракетка России встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 24).

Медведев — в финале US Open! Даниил в трех сетах победил Димитрова

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