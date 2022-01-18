Арина Соболенко вышла во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла австралийку Сторм Сандерс в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.
Во втором круге Соболенко сыграет с Ван Синьюй (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Сторм Сандерс (Австралия, WC) — 5:7, 6:3, 6:2
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