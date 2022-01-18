Арина Соболенко вышла во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла австралийку Сторм Сандерс в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне. Во втором круге Соболенко сыграет с Ван Синьюй (Китай). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Сторм Сандерс (Австралия, WC) — 5:7, 6:3, 6:2