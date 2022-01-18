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Сегодня, 13:20

Арина Соболенко вышла во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла австралийку Сторм Сандерс в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

Во втором круге Соболенко сыграет с Ван Синьюй (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Сторм Сандерс (Австралия, WC) — 5:7, 6:3, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
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