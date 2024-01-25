Соболенко — о Чжэн Циньвэнь: «Она очень милая девушка и демонстрирует отличный теннис»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала игру китаянки Чжэн Циньвэнь, с которой сыграет в финале Australian Open-2024.

«Мы играли с ней один раз, но много тренировались. Мы тренировались здесь перед турниром, и она играет в очень хороший теннис. Она очень милая девушка и снова демонстрирует отличный теннис. Это будет отличная битва. У нее очень сильный удар справа. Да, и еще она хорошо двигается. Борется за каждое очко. Думаю, форхэнд — ее лучший удар. Она играет в очень хороший теннис, оказывая давление на соперниц, играя в очень агрессивный теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

25-летняя белоруска стала первой теннисисткой с 2017 года, которая дважды подряд вышла в финал Australian Open. Ранее это удавалось Серене Уильямс (2016, 2017).

Финал турнира 2024 года между Соболенко и Циньвэнь пройдет в субботу, 27 января.