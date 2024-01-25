Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:12

Соболенко — о Чжэн Циньвэнь: «Она очень милая девушка и демонстрирует отличный теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала игру китаянки Чжэн Циньвэнь, с которой сыграет в финале Australian Open-2024.

«Мы играли с ней один раз, но много тренировались. Мы тренировались здесь перед турниром, и она играет в очень хороший теннис. Она очень милая девушка и снова демонстрирует отличный теннис. Это будет отличная битва. У нее очень сильный удар справа. Да, и еще она хорошо двигается. Борется за каждое очко. Думаю, форхэнд — ее лучший удар. Она играет в очень хороший теннис, оказывая давление на соперниц, играя в очень агрессивный теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

25-летняя белоруска стала первой теннисисткой с 2017 года, которая дважды подряд вышла в финал Australian Open. Ранее это удавалось Серене Уильямс (2016, 2017).

Финал турнира 2024 года между Соболенко и Циньвэнь пройдет в субботу, 27 января.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
0
Читайте также
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут бой 9 марта в Эр-Рияде
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Медведев — Зверев и Джокович — Синнер: онлайн-трансляция полуфиналов Australian Open
Гущин: «Жаль, в Мельбурне нет жены Медведева — перед ней он играет лучше»
Ольховский признался, что его удивила игра Зверева и Алькараса в четвертьфинале Australian Open
Ольховский рассказал, в чем Медведев сильнее Хуркача
Australian Open — расписание и результаты 1/2 финала 26 января: матчи Медведева и Джоковича
Чесноков оценил игру Зверева в преддверии матча с Медведевым на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский признался, что его удивила игра Зверева и Алькараса в четвертьфинале Australian Open

Гущин: «Жаль, в Мельбурне нет жены Медведева — перед ней он играет лучше»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости