Соболенко: «Александрова очень агрессивный игрок. У нее очень плоские и быстрые удары»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча четвертого круга Уимблдона против россиянки Екатерины Александровой.

«Мы много раз играли друг против друга. Всегда это очень тяжелые, напряженные матчи. Главное, что если сосредоточиться на себе, бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте и верить в себя, то у меня огромные шансы выиграть этот матч. Она очень агрессивный игрок. У нее очень плоские и быстрые удары. Хорошо подает. Хорошо двигается. У нее очень чистые удары. Да, против нее сложно играть», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Счет в личных встречах 3-2 в пользу Александровой. В третьем круге Уимблдона Соболенко обыграла россиянку Анну Блинкову (6:2, 6:3), а Александрова оказалась сильнее Дальмы Галфи (6:0, 6:4).