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Соболенко — о финале US Open с Гауфф: «Надеюсь, что кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного»

Соболенко поделилась ожиданиями от финала US Open-2023 против Гауфф
Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала US Open-2023 против американки Коко Гауфф.

«Она очень сильно прибавила. Перед финалом мне нужно сосредоточиться на себе и готовиться к новой битве. Несмотря ни на что, просто продолжать бороться, продолжать показывать максимум и делать все, что в моих силах. Что еще можно сделать? Нужно просто выходить и бороться.

Конечно, я бы предпочла кого-то другого или чтобы зрители примерно одинаково относились к обоим игрокам (улыбается), но матч против Кис поможет мне в финале, потому что я спокойно отнесусь к этой поддержке. Я буду в порядке. Все еще надеюсь, что, возможно, кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного. Хоть иногда, пожалуйста. Пожалуйста (Смеется.)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

 
Арина Соболенко. Крик, маты и летающие ракетки. Соболенко вышла в финал US Open

Женский финал US Open пройдет в субботу, 9 сентября. Примерное начало матча - 23.00 по московскому времени.

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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