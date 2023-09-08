Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала US Open-2023 против американки Коко Гауфф.

«Она очень сильно прибавила. Перед финалом мне нужно сосредоточиться на себе и готовиться к новой битве. Несмотря ни на что, просто продолжать бороться, продолжать показывать максимум и делать все, что в моих силах. Что еще можно сделать? Нужно просто выходить и бороться.

Конечно, я бы предпочла кого-то другого или чтобы зрители примерно одинаково относились к обоим игрокам (улыбается), но матч против Кис поможет мне в финале, потому что я спокойно отнесусь к этой поддержке. Я буду в порядке. Все еще надеюсь, что, возможно, кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного. Хоть иногда, пожалуйста. Пожалуйста (Смеется.)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Женский финал US Open пройдет в субботу, 9 сентября. Примерное начало матча - 23.00 по московскому времени.