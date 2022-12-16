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Сегодня, 16:22

Рублев: «Если нас отстранят от Уимблдона второй год подряд, это только подольет масла в огонь»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о том, что россиян не допустили на Уимблдон в 2022 году.

«У нас была встреча с представителями турниров «Большого шлема» и ATP. Очень хорошо, что ATP более открыта для помощи каждому. Мы были очень честны, предложили множество вариантов и способов помочь. Если нас отстранят второй год подряд от Уимблдона, мы не увидим никаких изменений, и это будет хуже всего для тенниса. Мы только подольем масла в огонь. Это не спасет ситуацию. Мы предлагаем любую возможную помощь и хотим показать, что теннис может быть больше политики», — приводит слова Рублева Clay Tenis.

7 декабря ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

Уимблдон оштрафовали из-за недопуска россиян. Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?

Теннис
Wimbledon
Андрей Рублев
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