Рублев: «Я хочу выиграть несколько «Больших шлемов», но никто не знает, получится ли это»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал то, что ни разу не выходил в полуфинал турниров «Большого шлема».

На счету восьмой ракетки мира шесть четвертьфиналов ТБШ. Все эти матчи он проиграл.

«Конечно, я хочу достичь максимума. Выиграть «шлем», выиграть несколько «шлемов», стать номером один. Но никто не знает, получится у меня это или нет. Все хотят выиграть. Время покажет, произойдет ли это в конце концов», — приводит слова рублева Clay Tenis.

25-летний россиянин — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой), победитель 15 турниров ATP (из них 12 в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.