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Ольховский: «Психологически Зверев удобнее для Медведева, но он обладает хорошей подачей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Australian Open-2024 между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

«Может быть, психологически Зверев удобнее для Медведева. Но он обладает хорошей подачей, и, если она пойдет, Дане будет тяжело. Но Даня превосходит Александра в психологии. В решающие моменты иногда у Зверева происходят необъяснимые, если не провалы, то не так он играет остро и надежно. А Даниил, наоборот, в решающие моменты собирается. Именно это может сыграть решающую роль в полуфинальном матче между ними», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Медведев и Зверев встречались 18 раз на уровне АТР во взрослой карьере. 11 побед на счету россиянина, 7 — у немца.

Источник: Газета.Ru
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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