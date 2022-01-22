Чесноков назвал обидным вылет Павлюченковой с Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от Соране Кирстя в третьем круге Australian Open (3:6, 6:2, 6:2).

«Очень обидно, что Павлюченкова проиграла Кирстя. Иногда очень сложно играть против румынки. Она начинает бить, идти на мяч, начинает попадать и все попадает. Это и произошло с Павлюченковой. Конечно, обидно, что россиянка не прошла дальше», — сказал Чесноков «СЭ».

Экс-теннисист также поделился эмоциями от вылета остальных российских теннисистов из Australian Open.

«Также очень жалко, что Рублев не прошел дальше. Где-то его мог сбить коронавирус. Всегда нужно проверять свои силы перед турнирами. Но, если взять одиночки у англичан, у них вообще никого не осталось. Поэтому не все так страшно. У нас еще остался Медведев в турнире», — добавил Чесноков.

Павлюченкова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Australian Open завершится 30 января.