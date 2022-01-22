Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:4, 6:4, 6:2) в матче третьего круга Australian Open.

«По счету может показаться, что победа далась Медведеву очень легко, но это совершенно не так. Голландец сегодня был хорош. Он довольно цепко держался на задней линии, его было тяжело пробить. Каждый брейк дался российскому теннисисту нелегко. Конечно, с матчем против Кирьоса это противостояние не сравнится.



Как я могу оценить шансы Дани на титул на этом Australian Open? Ну, я сразу сказал, что с сеткой Медведеву повезло. После снятия Джоковича стало понятно, что на этом турнире два фаворита — Саша Зверев и Даня. Посмотрим, как справится со своей сеткой немец, всякое может случиться на пути к финалу. Но за нашего теннисиста я очень рад, он уверен шагает на встречу к титулу», — сказал Чесноков «СЭ».

За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с американцем Максимом Кресси.