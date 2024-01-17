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Сегодня, 06:48

Андреева стала самой молодой теннисисткой в Открытой эре, повесившей «баранку» игроку из топ-10

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на турнирах «Большого шлема». Во втором круге она обыграла 6-ю ракетку мира Онс Жабер со счетом 6:0, 6:2.

Как сообщает Opta, в свои 16 лет и 263 дня Андреева стала самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла первый сет со счетом 6:0 у игрока из топ-10 в женском одиночном разряде на ТБШ.

Также россиянка стала вторым самым молодым игроком в Открытой эре, уступившим три гейма или меньше против сеяных из топ-10 в женском одиночном разряде на турнире «Большого шлема». Первой такой теннисисткой является Елена Докич.

В третьем круге турнира 16-летняя Андреева сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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