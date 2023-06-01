Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:54

Андреева хочет превзойти Джоковича по выигранным турнирам «Большого шлема»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что хотела бы выиграть 25 турниров «Большого шлема» за карьеру.

«Знаю, что Джокович выиграл 22 турнира «Большого шлема», так что я хочу выиграть 25, если это будет возможно. Но я буду просто играть, сейчас моя цель — выигрывать матч за матчем», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 1 июня, 16-летняя россиянка обыграла француженку Диан Парри счетом 6:1, 6:2 и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
Новак Джокович
0
Читайте также
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альтмайер: «Не знаю, можно ли назвать матч с Синнером историческим, но он точно запомнится»
Новости
RSS RSS
Все новости