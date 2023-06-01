Андреева хочет превзойти Джоковича по выигранным турнирам «Большого шлема»

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что хотела бы выиграть 25 турниров «Большого шлема» за карьеру.

«Знаю, что Джокович выиграл 22 турнира «Большого шлема», так что я хочу выиграть 25, если это будет возможно. Но я буду просто играть, сейчас моя цель — выигрывать матч за матчем», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 1 июня, 16-летняя россиянка обыграла француженку Диан Парри счетом 6:1, 6:2 и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».