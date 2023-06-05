Селиваненко — об 1/4 «Ролан Гаррос»: «У Джоковича больше опыта. Но Хачанов будет пытаться выиграть»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» рассказал, почему в матче серба Новака Джоковича против россиянина Карена Хачанова в 1/4 финала «Ролан Гаррос» нельзя назвать фаворита.

«Бумажные фавориты — это одно дело. Понятно, что у Новака больше опыта игры и побед на таких стадиях. Но это совершенно не значит, что его соперник, в данном случае Карен, не сделает все, чтобы обыграть его. Он будет играть и пытаться выиграть в этом матче», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Джоковича и Хачанова пройдет завтра, 6 июня. Начало — в 12.00 по московскому времени.

(Валерия Яшвили)