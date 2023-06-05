Музетти полагает, что Алькарас выиграет «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

«Он играл очень хорошо. Мы знаем, что он, вероятно, лучший игрок в мире, и на данный момент его очень сложно обыграть, особенно на грунте. Во вчерашнем матче он показал, что, вероятно, сможет выиграть этот турнир. Я думаю, что он сильно вырос с нашей последней встречи в Гамбурге. Конечно, Карлос заслужил победу и заслужил выход в четвертьфинал, поэтому я рад за него и за уровень, который он показал в нашем матче. Он, наверное, один из самых сложных игроков, которых точно можно обыграть на данный момент. Алькарас заслуживает быть «номером один» в мире», — приводит пресс-служба АТР слова Музетти.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас встретится с греком Стефаносом Циципасом. Матч между ними пройдет 6 июня.

На данный момент 20-летний испанский теннисист возглавляет мировой рейтинг АТР.