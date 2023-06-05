«Ролан Гаррос» — 2023: женщины, расписание и результаты матчей 5 июня
В понедельник, 5 июня, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
12.00 (мск) Бернарда Пера (США) — Онс Жабер (Тунис)
12.00 Сара Соррибес Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
15.30 Ига Свентек (Польша) — Леся Цуренко (Украина)
15.30 Анна Шмидлова (Словакия) — Коко Гауфф (США)
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