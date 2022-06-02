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Сегодня, 17:33

Ольховский назвал причину поражения Касаткиной от Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Ольховский похвалил Касаткину за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной от полячки Иги Свентек (2:6, 1:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Для меня немножко неожиданно, что так легко. Может быть, у Дарьи просто первый полуфинал и играть с первой ракеткой мира — всегда напряжение. В любом случае считаю, что Касаткина показала великолепный результат, все-таки полуфинал «Ролан Гаррос», это очень солидно», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В матче со Свентек Касаткина, 20-я ракетка мира, два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Свентек — один эйс, две двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале турнира Свентек сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США).

Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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