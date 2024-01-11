Селиваненко — о Рублеве перед Australian Open: «Не вижу причин бросаться терминами про «четвертьфинальный барьер»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублева на Australian Open.

«Относительно вопроса про Андрея, то не вижу причин бросаться звучными терминами про «четвертьфинальный барьер» и заниматься предсказаниями. У Андрея есть все необходимое для побед в любых турнирах, просто для этого в один день должны сойтись все компоненты», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.