Селиваненко — о Рублеве перед Australian Open: «Не вижу причин бросаться терминами про «четвертьфинальный барьер»
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублева на Australian Open.
«Относительно вопроса про Андрея, то не вижу причин бросаться звучными терминами про «четвертьфинальный барьер» и заниматься предсказаниями. У Андрея есть все необходимое для побед в любых турнирах, просто для этого в один день должны сойтись все компоненты», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.
Источник: Vprognoze.ru
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