Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:05

Соболенко пошутила по поводу формы Джоковича во время показательного матча

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко восхитилась формой серба Новака Джоковича во время показательного матча в смешанном парном разряде перед Открытым чемпионатом Австралии-2024.

Спортсмены выступали в паре против греков Марии Саккари и Стефаноса Циципаса.

Во время одного из эпизодов Соболенко заявила: «Вау, какой у меня прекрасный вид. Уверена, мой парень не будет рад этому. Надеюсь, он этого не увидит». Ее комментарий вызвал смех у теннисистов и зрителей матча.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. 25-летняя Соболенко на данный момент занимает второе место в рейтинге WTA.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Новак Джокович
1
0
Читайте также
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open: «Можешь ли ты перестать выигрывать?»
Кирьос: «У меня разбилось сердце, когда я узнал об отказе Надаля от Australian Open-2024»
Осака: «Думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»
Кафельников оценил результаты жеребьевки Australian Open для российских теннисистов
Кафельников назвал Джоковича и Соболенко фаворитами Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о Рублеве перед Australian Open: «Не вижу причин бросаться терминами про «четвертьфинальный барьер»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости