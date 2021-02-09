Александрова в двух сетах обыграла Тревизан на Australian Open
07:11
Российская теннисистка Екатерина Александрова 9 февраля в матче 1-го круга Australian Open в двух сетах разобралась с итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:4. Матч длился час и 20 минут.
Во втором круге соперницей 26-летней россиянки будет победитель в паре Сансай Джен (Китай) — Барбора Стрыцова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 29) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:4
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