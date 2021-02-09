Александрова в двух сетах обыграла Тревизан на Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова 9 февраля в матче 1-го круга Australian Open в двух сетах разобралась с итальянкой Мартиной Тревизан — 6:3, 6:4. Матч длился час и 20 минут.

Во втором круге соперницей 26-летней россиянки будет победитель в паре Сансай Джен (Китай) — Барбора Стрыцова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:4