Мугуруса прокомментировала победу над Гаспарян на старте Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в интервью пресс-службе турнира прокомментировала победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян (6:4, 6:0) в первом круге Australian Open 9 февраля.

«Теннисисты никогда не расслабляются и не думают, что это за турнир и какая стадия сейчас. Сегодня я сыграла на максимуме своих возможностей, потому что подошла к игре с позиции опыта. Не допустила много ошибок — вот и выиграла», — заявила 27-летняя испанка.

Во втором круге Мугуруса встретится с еще одной россиянкой — Людмилой Самсоновой, которая в трех сетах одержала победу над испанкой Паулу Бадосу — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5.