Кузнецова в двух сетах обыграла Стрыцову на Australian Open
06:38
Российская теннисистка Светлана Кузнецова 9 февраля в матче первого круга Australian Open одержала победу над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:2, 6:2. Матч длился час и 26 минут.
Следующей соперницей 35-летней россиянки станет швейцарка Белинда Бенчич, которая в трех сетах обыграла Лорен Дэвис — 6:3, 4:6, 6:1.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:2, 6:2
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