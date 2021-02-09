Кузнецова в двух сетах обыграла Стрыцову на Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова 9 февраля в матче первого круга Australian Open одержала победу над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:2, 6:2. Матч длился час и 26 минут.

Следующей соперницей 35-летней россиянки станет швейцарка Белинда Бенчич, которая в трех сетах обыграла Лорен Дэвис — 6:3, 4:6, 6:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:2, 6:2