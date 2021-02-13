Тарпищев объяснил, почему Хачанов ошибался в матче против Берреттини

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение Карена Хачанова в матче против 10-й ракетки мира Маттео Берреттини со счетом 6:7, 6:7, 6:7 на Australian Open.

«Карен неплохо играл, но Берреттини в ответственные моменты был более искусным. Он реально более рискованно играл и попадал, а Карен играл очень ровно. В эти самые моменты он делал много ошибок, что не позволило выиграть ему на тай-брейках», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также сказал, что в этом сыграл свою роль и психологический фактор.

«Надо было рвать игру, потому что Берреттини и укорачивал, и косыми играл, и атаковал. А у Карена было всего два варианта: либо пробивал, либо накручивал. Берреттини был разнообразнее, и за счет этого он заставил Хачанова ошибаться. Но реально Карен в пандемию больше всех пострадал, так как отсидел больше дома, но, в принципе, играл неплохо», — сказал Тарпищев «СЭ».

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Дейсвующий чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

(Екатерина Звенигородская)