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Сегодня, 15:53

Александрова пробилась в третий круг Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Мэдисон Бренгл во втором круге Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Девушки провели на корте 2 часа 48 минут.

22-я ракетка мира Александрова 6 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету 114-й ракетки мира Бренгл 1 эйс, 8 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

28-летняя россиянка впервые вышла в третий круг Уимблдона. Далее Александрова сыграет с Далмом Галфи (Венгрия), которая обыграла Юле Нимайер (Германия) со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7)

Далма Галфи (Венгрия) — Юле Нимайер (Германия) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:1

Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 7:5, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Екатерина Александрова
4
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