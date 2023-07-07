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Сегодня, 15:41

Медведев сыграет с Фучовичем в третьем круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представитель Венгрии Мартон Фучович обыграл американца Маркоса Гирона во втором круге Уимблдона-2023.

Мач завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 34 минуты.

В третьем круге турнира 67-я ракетка мира встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 3-1 в пользу Даниила. Они впервые сыграют друг против друга на траве.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:4

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 7:5, 6:4

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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