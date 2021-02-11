Чакветадзе считает, что в финале Australian Open Джокович сыграет против Медведева или Рублева

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе рассказала, каким она видит мужской финал Australian Open.

«Хочется отметить, что Андрей Рублев очень легко идет, — сказала Чакветадзе «СЭ». — Конечно, соперники у него были не такие опасные, но если кого выделять, то Андрея. По Дане Медведеву пока не совсем понятно, матч еще идет, но уровень очень приличный показывает. Он самый стабильный игрок из наших. У него больше опыта серьезных матчей».

Чакветадзе также напомнила, что в верхней части сетки еще играют Хачанов и Карацев. По ее словам, российские ребята очень радуют на этом турнире.

«У Хачанова сложный матч с Берреттини, который сейчас на ходу. Будет непросто, но Карен — молодец, что справился со всеми сложностями, — подчеркнула Чакветадзе. — У Медведева тоже неплохая сетка до Рублева. Сам Андрей, наверно, еще два круга пройдет, а потом нам стоит ожидать его встречу с Даниилом в 1/4 финала. Что касается Надаля, то да, у него травма. Но у него что ни сезон, то какое-то повреждение, поэтому он знает, что делать, и как восстанавливаться. У Надаля и сетка полегче, а вверху — Джокович, Тим, Зверев, плюс, наши ребята. Не буду оригинальной, мои финалисты: сверху выйдет Новак Джокович, снизу — Медведев или Рублев».

Australian Open-2021 проходит с 8 по 21 февраля в Мельбурне. Призовой фонд турнира — 55,2 миллиона долларов.

(Екатерина Звенигородская)