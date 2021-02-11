Александрова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Барти
07:17
Российская теннисистка Екатерина Александрова 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в двух сетах обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:3, 7:6. Матч длился час и 40 минут.
В третьем круге Александровой будет противостоять первая «ракетка» мира, австралийка Эшли Барти, которая в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 29) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)
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