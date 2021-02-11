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Александрова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Барти

07:17
Екатерина Александрова. Фото WTA, Twitter
Екатерина Александрова. Фото WTA, Twitter
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Российская теннисистка Екатерина Александрова 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в двух сетах обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:3, 7:6. Матч длился час и 40 минут.

В третьем круге Александровой будет противостоять первая «ракетка» мира, австралийка Эшли Барти, которая в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)

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