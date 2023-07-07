Александрова и Бренгл провели три тай-брейка в одном матче — это первый случай в истории женского Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Мэдисон Бренгл установили историческое достижение в матче второго круга Уимблдона, сообщает Opta.

Александрова победила Бренгл в трех сетах, причем все три партии завершились тай-брейками — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Впервые в истории женского одиночного турнира Уимблдона в одном матче провели три тай-брейка.

Кроме того, это четвертый случай в истории турниров «Большого шлема». Три предыдущих были зафиксированы на US Open: Штефи Граф — Пэм Шрайвер (1985 год, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)), Джиджи Фернандес — Лейла Месхи (1991 год, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2)) и Ребека Масарова — Ана Богдан (2021 год, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (11:9)).

В третьем круге Уимблдона-2023 Екатерина Александрова сыграет против венгерки Далмы Галфи.