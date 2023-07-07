Дмитриева заявила, что у Андреевой пока полудетский теннис

Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева рассказала, почему 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сможет побить рекорд Марии Шараповой на Уимблдоне.

«На будущий год рассчитываю на еще большие успехи Андреевой. Сможет ли она в таком случае на Уимблдоне-2024 повторить успех Шараповой? Она, конечно, идет семимильными шагами. Даже за эти полгода она сильно прибавила. В будущем мы получим игрока экстра-класса. Пока у нее полудетский-полувзрослый теннис. Шараповой удалось пролететь этот период незаметно. Думаю, ей потребуется больше времени, хотя она прогрессирует от турнира к турниру. Впервые выступая на траве, показывает очень неудобный теннис для опытных игроков. С ее манерой игры не каждый может справиться. Сможет ли Потапова справиться? Нас ждет очень интересный матч. Обычно Настя была самой юной, а теперь Мирра. Не знаю, как она себя поведет. Потапова выиграла юниорский Уимблдон и потом на пару лет пропала, остановилась в развитии. Сменила тренера и последний год делает успехи в своей игре», — приводит слова Дмитриевой Legalbet.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.