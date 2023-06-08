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43-я ракетка мира Мухова войдет в топ-20 рейтинга WTA после выхода в финал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Каролина Мухова.
Фото Reuters

Чешка Каролина Мухова повысит свои позиции в рейтинге WTA после выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче она обыграла белоруску Арину Соболенко — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

После обновления рейтинга в понедельник 12 июня 43-я ракетка мира войдет в топ-20. В случае победы на «Ролан Гаррос» она займет место в первой десятке.

В матче за титул Мухова сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).

Теннис
Roland Garros
Каролина Мухова
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