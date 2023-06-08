Пивоварова назвала 16-летнюю Мирру Андрееву бесстрашной

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова подвела итоги первого выступления 16-летней Мирры Андреевой на турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — 2023, где спортсменка дошла до третьего круга.

«Мирра Андреева показывает просто прекрасные результаты. Девочка находится на подъеме. Такая бесстрашная, уверенная в себе, харизматичная. У нее все интервью и пресс-конференции запоминающиеся. Мирра прошла квалификацию, а потом в первом круге обыграла Элисон Риске, которая является очень неприятной соперницей. Для Андреевой это была классная победа. Она поднимает свой уровень игры и свой профессиональный класс буквально с каждым турниром, становится все более опытной», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Андреева проиграла в третьем круге американке Кори Гауфф, которая в 2022 году уже выходила в финал «Ролан Гаррос» и находится на третьей строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).