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Сегодня, 19:52

Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах» — в топ-20 больше только у Джоковича

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев обыграл британца Артура Фери в первом круге Уимблдона — 7:5, 6:4, 6:3.

Таким образом, третья ракетка мира одержал 60-ю победу на турнирах «Большого шлема».

Среди топ-20 игроков ATP больше матчей выиграл только серб Новак Джокович — 349 игр.

Во втором круге Уимблдона Медведев сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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