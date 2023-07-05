Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах» — в топ-20 больше только у Джоковича
Россиянин Даниил Медведев обыграл британца Артура Фери в первом круге Уимблдона — 7:5, 6:4, 6:3.
Таким образом, третья ракетка мира одержал 60-ю победу на турнирах «Большого шлема».
Среди топ-20 игроков ATP больше матчей выиграл только серб Новак Джокович — 349 игр.
Во втором круге Уимблдона Медведев сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).
Источник: Сетка Уимблдона-2023
Новости