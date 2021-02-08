256-я ракетка мира Савиных на тай-брейке уступила Корне в первом круге Australian Open
12:47
Российская теннисистка Валерия Савиных в матче 1-го круга Australian Open 8 февраля на тай-брейке уступила француженке Ализе Корне — 6:2, 4:6, 6:7. Матч длился два часа и 45 минут.
В следующем круге Корне сыграет против победителя в паре Энн Ли (США) — Шуай Чжан (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ализе Корне (Франция) — Валерия Савиных (Россия) — 6:2, 4:6, 7:6 (10:7)
Петра Квитова (Чехия, 9) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:3, 6:4
Сорана Кирстя (Румыния) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:2, 6:1
Симона Халеп (Румыния, 2) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 6:2, 6:1
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