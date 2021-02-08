Джокович и Шаповалов вышли во второй круг Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open. Серб в трех сетах обыграл Жереми Шарди из Франции — 6:3, 6:1, 6:2. На трехсетовый матч у Джоковича ушел 1 час 35 минут.

Соперником лидера рейтинга ATP в следующем раунде станет Фрэнсис Тиафо из США.

Также во второй круг пробились «сеяные» Душан Лайович, Диего Шварцман и представитель Канады Денис Шаповалов.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:1, 6:2

Душан Лайович (Сербия, 23) — Сергей Стаховский (Украина, Q) — 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4

Ник Кирьос (Австралия) — Фредерику Феррейра Силва (Португалия, Q) — 6:4, 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Элиас Имер (Швеция, Q) — 7:6 (7:3), 6:4, 2:6, 6:2

Бернард Томич (Австралия, Q) — Юити Сугита (Япония) — 3:6, 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока

Максим Кресси (США, Q) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 11) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4