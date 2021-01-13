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22-я ракетка мира Гарин пропустит Australian Open

09:31

Чилийский теннисист Кристиан Гарин в истории Instagram сообщил, что не сможет выступить на Australian Open.

«К сожалению, я вынужден сообщить, что из-за травмы не смогу сыграть на Australian Open. Неделю назад я сильно ударился и травмировал левое запястье. Из-за коронавирусного протокола я не мог встретиться со своим врачем, поэтому последние матчи проводил с болью в руке. Надеюсь, вернусь здоровым уже к турнирам в Южной Америке», — написал Гарин.

На данный момент 22-летний чилиец занимает 22-е место в рейтинге ATP.

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.

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