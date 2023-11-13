Самая сексуальная теннисистка мира выиграла первый большой трофей. Триумф «наследницы Шараповой»

Звезда соцсетей Эжени Бушар внесла свой вклад в победу сборной Канады в Кубке Билли Джин Кинг.

В не столь отдаленном прошлом канадскую теннисистку Эжени Бушар называли новым лицом мирового тенниса, сравнивая с Марией Шараповой и Анной Курниковой. Бушар добиралась до финалов «Больших шлемов», входила в топ-5 рейтинга и при этом была очень заметна вне корта. Однако чрезмерное увлечение светской жизнью, социальными сетями, а также травмы практически уничтожили карьеру самой сексуальной, по мнению многих, теннисистки современности. Тем не менее 29-летняя Эжени в данный момент может похвастать не только миллионами подписчиков в соцсетях, она продолжает играть в теннис. И даже побеждать. Так, Бушар в составе сборной Канады выиграла в испанской Севилье главный трофей в своей карьере — Кубок Билли Джин Кинг.

Взлет в 20 лет, а затем падение

Не исключено, кто-то уже подзабыл об Эжени, что с учетом 276-й позиции в рейтинге WTA 29-летней теннисистки вполне возможно. Однако в прошлом десятилетии именно Бушар считали восходящей звездой женского тенниса, чья личная популярность должна была помочь всему туру. Восходящая звезда с модельной внешностью из Канады была обласкана всеобщим вниманием, ее называли будущей первой ракеткой мира. Да и результаты были соответствующими — в 2014-м 20 лет от роду Бушар выиграла в немецком Нюрнберге свой первый (и на данный момент последний) турнир WTA, затем добралась до финала Уимблдона, уступив там Петре Квитовой из Чехии, стала пятой ракеткой мира, а год завершила на седьмом месте.

«С одной стороны, сравнение с Шараповой, пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» — большой комплимент для меня. В то же время я хочу оставаться собой, а не быть кем-то еще. Поэтому стараюсь сохранять свою индивидуальность и пишу свою собственную историю», — комментировала канадка свою бешеную популярность. Казалось, юная звезда продолжит прогрессировать, вскоре станет № 1 в мире и лицом WTA. Но, по-видимому, с всеобщим вниманием к своей персоне Эжени справиться не смогла.

Результаты пошли на спад, поклонники ее таланта начали критиковать теннисистку за постоянные фото на обложках глянцевых журналов и активную светскую жизнь в ущерб тренировкам. Особенно на фоне теннисных провалов — два следующих сезона Бушар завершала в конце топ-50, затем два года подряд финишировала в конце топ-100. Впрочем, число подписчиков по-прежнему росло, а также широко обсуждалась история с фанатом, с которым теннисистка пошла на свидание после проигранного спора.

Эжени Бушар и Габриэла Дабровски. Фото Global Look Press

Возвращение после травмы и конфликт с украинкой

Мало того, в конце 2020 — начале 2021 годов Эжени дважды добралась до финалов WTA, дав надежду на ренессанс. Но затем выбыла почти на полтора года из-за травмы плеча. Многие предполагали, что Бушар больше не вернется в игру, однако канадка, по ее словам, захотела завершить карьеру на своих условиях. Правда, не сказать, что возвращение получилось триумфальным — Эжени на корте особо не блещет, вылетая в основном в квалификациях. А в рейтинге располагается в конце третьей сотни.

Тем не менее она не сдается. «Я здесь, потому что считаю, что по-прежнему могу. Иначе родила бы детей или занялась еще чем-то», — заявила она минувшей весной Tennis Majors. Также Бушар отметилась конфликтом с украинкой Даяной Ястремской, после победы над которой в Мадриде написала в социальных сетях: «Есть что-то особенное в игре против допингисток в Мадриде...», намекая на допинговое дело Ястремской (украинку, кстати, оправдали) и победу над Шараповой в 2017-м. Хотя затем Эжени удалила пост и извинилась, но после их следующей встречи Ястремская отказалась жать канадке руку.

В минувшем сентябре Бушар подписала контракт с туром по игре в пиклбол — разновидность тенниса, набравшая обороты в Северной Америке. Но и с теннисом явно не завязала. По крайней мере, попала в состав сборной Канады на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. Канадок, тем более в отсутствие Бьянки Андрееску, мало кто причислял к фаворитам, но они преподнесли громкую сенсацию. Выиграли группу, полуфинал у Чехии, а затем и финал у Италии. Главной звездой стала экс-финалистка US Open Лейла Фернандес, выигравшая все свои одиночные встречи, но и Бушар внесла свой вклад — на групповой стадии с Габриэлой Дамбровски поучаствовала в двух парных встречах, где были одержаны две победы. Кто знает, может, этот успех придаст новый импульс игровой карьере Бушар и она сумеет вернуться в элиту? Как ни крути, женский теннис сейчас отчаянно нуждается в столь ярких персонажах.