Лучшая теннисистка мира, феминистка, подруга президентов США и Элтона Джона. Ее именем назван Кубок Федерации

Как выглядела на корте знаменитая теннисистка Билли Джин Кинг, чьим именем назван главный трофей женского командного турнира.

В Глазго стартовал Кубок Билли Джин Кинг — главный международный командный турнир в женском теннисе. В соревновании принимают участие 12 сборных: Швейцария, Италия, Канада, Австралия, Словакия, Бельгия, Испания, Казахстан, Великобритания, Чехия, США, Польша.

Сборная России, победительница турнира прошлого сезона, из-за санкций отстранена от борьбы за Кубок, который с 2020 года носит имя американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Билли Джин Моффитт родилась в Калифорнии в 1943 году. Первые успехи в теннисе к ней пришли в начале 60-х годов прошлого века.

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В 1961 году она выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — Уимблдон в парном разряде.

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Всего на счету Билли Джин Кинг (в 1965 году теннисистка вышла замуж и сменила фамилию) 39 побед на главных турнирах планеты: 12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте).

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Американская теннисистка была первой ракеткой мира в 1966—1968 и 1972 годах.

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Кинг была, пожалуй, одной из немногих титулованных теннисисток, кто выступал на корте в очках. Ее образ переняла чуть позже Мартина Навратилова.

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В сентябре 1973 года в Хьюстоне Билли Джин Кинг приняла вызов ветерана тенниса американца Бобби Риггса, заявившего, что ни одна женщина не сможет его победить на корте.

Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Фото Getty Images Фото Getty Images

Феминистка Кинг доказала, что эпатажный Риггс ошибается, одержав победу в трех сетах. За матчем наблюдали рекордные 40 миллионов телезрителей по всему миру.

Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Фото Getty Images Фото Getty Images

Спортивную карьеру Билли Джин Кинг завершила в 40 лет. В 1983 году она провела свой последний матч в профессиональном теннисе.

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После спорта Кинг долгое время была неиграющим капитаном и тренером сборной США по теннису, занималась общественной деятельностью и развитием Женской теннисной ассоциации (WTA), став одним из ее основателей.

Сборная США в Москве перед полуфинальным матчем со сборной России. Слева направо: Александра Стивенсон, Лиза Реймонд, Билли Джин Кинг, Меган Шонесси и Мартина Навратилова. 18 ноября 2003 года. Фото Getty Images Фото Getty Images

Общественной деятельностью она занимается и сейчас. И, как она сама рассказывала, находится в дружеских отношениях с несколькими президентами США.

Билли Джин Кинг с президентом США Биллом Клинтоном. Фото Getty Images Фото Getty Images

Билли Джин Кинг с президентом США Бараком Обамой. Фото Getty Images Фото Getty Images

В числе близких друзей Билли Джин Кинг британский певец, пианист и композитор Элтон Джон.

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Именем Билли Джин Кинг назван национальный теннисный центр, где в 2006 году Мария Шарапова победила на US Open.

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Личная жизнь знаменитой спортсменки не раз оказывалась в эпицентре скандалов. Бывший муж предал огласке, что ради тенниса Кинг сделала аборт. Позже в одном из интервью Билли Джин рассказала, что после развода стала жить с подругой и секретарем Мэрилин Барнет. Отношения здесь также не были безоблачными, после расставания выяснять их пришлось в суде.

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Сборная России четыре раза побеждала в главном женском командном турнире, который ранее назывался Кубок Федерации, а 2020 года стал носить имя Билли Джин Кинг. В прошлом году в Праге наши девушки обыграли команду Швейцарии.