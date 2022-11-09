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Кубок Билли Джин Кинг

Сегодня, 09:30

Лучшая теннисистка мира, феминистка, подруга президентов США и Элтона Джона. Ее именем назван Кубок Федерации

Отдел фото «СЭ»
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Билл Клинтон, Билли Джин Кинг и Элтон Джон.
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Билли Джин Кинг и Бобби Риггс.
Фото Getty Images
Билли Джин Кинг и Бобби Риггс.
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Сборная США в Москве перед полуфинальным матчем со сборной России. Слева направо: Александра Стивенсон, Лиза Реймонд, Билли Джин Кинг, Меган Шонесси и Мартина Навратилова. 18 ноября 2003 года.
Фото Getty Images
Билли Джин Кинг с президентом США Биллом Клинтоном.
Фото Getty Images
Билли Джин Кинг с президентом США Бараком Обамой.
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Сборная России — обладатель Кубка Билли Джин Кинг.
Фото Getty Images
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Как выглядела на корте знаменитая теннисистка Билли Джин Кинг, чьим именем назван главный трофей женского командного турнира.

В Глазго стартовал Кубок Билли Джин Кинг — главный международный командный турнир в женском теннисе. В соревновании принимают участие 12 сборных: Швейцария, Италия, Канада, Австралия, Словакия, Бельгия, Испания, Казахстан, Великобритания, Чехия, США, Польша.

Сборная России, победительница турнира прошлого сезона, из-за санкций отстранена от борьбы за Кубок, который с 2020 года носит имя американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Билли Джин Моффитт родилась в Калифорнии в 1943 году. Первые успехи в теннисе к ней пришли в начале 60-х годов прошлого века.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 1961 году она выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — Уимблдон в парном разряде.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Всего на счету Билли Джин Кинг (в 1965 году теннисистка вышла замуж и сменила фамилию) 39 побед на главных турнирах планеты: 12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте).

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Американская теннисистка была первой ракеткой мира в 19661968 и 1972 годах.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Кинг была, пожалуй, одной из немногих титулованных теннисисток, кто выступал на корте в очках. Ее образ переняла чуть позже Мартина Навратилова.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В сентябре 1973 года в Хьюстоне Билли Джин Кинг приняла вызов ветерана тенниса американца Бобби Риггса, заявившего, что ни одна женщина не сможет его победить на корте.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Феминистка Кинг доказала, что эпатажный Риггс ошибается, одержав победу в трех сетах. За матчем наблюдали рекордные 40 миллионов телезрителей по всему миру.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Спортивную карьеру Билли Джин Кинг завершила в 40 лет. В 1983 году она провела свой последний матч в профессиональном теннисе.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

После спорта Кинг долгое время была неиграющим капитаном и тренером сборной США по теннису, занималась общественной деятельностью и развитием Женской теннисной ассоциации (WTA), став одним из ее основателей.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Сборная США в Москве перед полуфинальным матчем со сборной России. Слева направо: Александра Стивенсон, Лиза Реймонд, Билли Джин Кинг, Меган Шонесси и Мартина Навратилова. 18 ноября 2003 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Общественной деятельностью она занимается и сейчас. И, как она сама рассказывала, находится в дружеских отношениях с несколькими президентами США.

Билли Джин Кинг с президентом США Биллом Клинтоном. Фото Getty Images
Билли Джин Кинг с президентом США Биллом Клинтоном. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Билли Джин Кинг с президентом США Бараком Обамой. Фото Getty Images
Билли Джин Кинг с президентом США Бараком Обамой. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В числе близких друзей Билли Джин Кинг британский певец, пианист и композитор Элтон Джон.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Именем Билли Джин Кинг назван национальный теннисный центр, где в 2006 году Мария Шарапова победила на US Open.

Мария Шарапова. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Личная жизнь знаменитой спортсменки не раз оказывалась в эпицентре скандалов. Бывший муж предал огласке, что ради тенниса Кинг сделала аборт. Позже в одном из интервью Билли Джин рассказала, что после развода стала жить с подругой и секретарем Мэрилин Барнет. Отношения здесь также не были безоблачными, после расставания выяснять их пришлось в суде.

Billie Jean King. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Сборная России четыре раза побеждала в главном женском командном турнире, который ранее назывался Кубок Федерации, а 2020 года стал носить имя Билли Джин Кинг. В прошлом году в Праге наши девушки обыграли команду Швейцарии.

Сборная России — обладатель Кубка Билли Джин Кинг. Фото Getty Images
Сборная России — обладатель Кубка Билли Джин Кинг. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Теннис
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