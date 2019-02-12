Симона Халеп: "Я бы поставила Кубок Федерации на одну ступеньку с турнирами "Большого шлема"

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от матчей Кубка Федерации. Сборная Румынии одолели действующих победительниц турнира - команду Чехии - 3:2.

- Я все еще ощущаю эти эмоции, это все было прекрасно, - приводит официальный сайт WTA слова Халеп. - Сборная Румынии впервые вышла в полуфинал, это большое достижение. Кубок Федерации и турниры "Большого шлема" – это разные вещи.

Не могу сказать, что "Шлем" важнее, потому что работаю и живу ради участия в этих турнирах, в теннисе это самое главное. Я бы поставила Кубок Федерации на ту же ступеньку. Выиграть этот турнир для меня так же важно, как и завоевать титул "Большого шлема".