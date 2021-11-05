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Самсонова заменит Касаткину в парном матче против США на Кубке Билли Джин Кинг

18:18
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Победитель полуфинального матча между сборными России и США на Кубке Билли Джин Кинг определится в парной игре.

Российская команда пошла на замену в составе. Вместо Дарьи Касаткиной в паре с Вероникой Кудерметовой сыграет Людмила Самсонова.

В сборной США также произошла замена. В паре с Коко Вандевеге выступит Шелби Роджерс, а не Кэролайн Доулхайд.

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Иван Шитик все материалы автора
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