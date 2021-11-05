Павлюченкова уступила американке Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Дэниэлл Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Встреча закончилась со счетом 6:7, 7:6, 6:2 в пользу представительницы США.

Победитель матча определится в пятницу в парной игре, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Россия — США — 1:1

Анастасия Павлюченкова — Дэниэлл Коллинз — 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6