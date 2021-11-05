Павлюченкова уступила американке Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
17:50
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Дэниэлл Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Встреча закончилась со счетом 6:7, 7:6, 6:2 в пользу представительницы США.
Победитель матча определится в пятницу в парной игре, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Россия — США — 1:1
Анастасия Павлюченкова — Дэниэлл Коллинз — 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6
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