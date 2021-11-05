Сборная России вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале россиянки победили команду США.

Исход противостояния решался в парной встрече. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили своих соперниц в двух сетах — 6:3, 6:3.

В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Россия — США — 2:1

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — Шелби Роджерс/Коко Вандевеге — 6:3, 6:3