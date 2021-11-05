Сборная России вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
19:46
Женская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале россиянки победили команду США.
Исход противостояния решался в парной встрече. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили своих соперниц в двух сетах — 6:3, 6:3.
В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.
Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Россия — США — 2:1
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — Шелби Роджерс/Коко Вандевеге — 6:3, 6:3
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