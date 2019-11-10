Младенович обыграла Барти и вывела Францию вперед в финале Кубка Федерации

Французская теннисистка Кристина Младенович обыграла австралийку Эшли Барти (2:6, 6:4, 7:6) в рамках финала Кубка Федерации. Общий счет матча стал 2:1 в пользу французской команды.

Матч продолжался два часа и 32 минуты. В четвертой игре за Францию сыграет Полин Пармантье, которая заменила Каролин Гарсию. Ей будет противостоять Айла Томлянович.

Кубок Федерации. Мировая группа

Финал

Австралия — Франция — 1:2

Эшли Барти — Кристина Младенович — 6:2, 4:6, 6:7

Суббота

Эшли Барти — Каролин Гарсия — 6:0, 6:0

Айла Томлянович — Кристина Младенович — 1:6, 1:6