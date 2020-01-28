ITF хочет перенести матчи Кубка Федерации из Китая в Казахстан из-за коронавируса

Запрос о возможности переноса из китайского Дунгуаня в Нур-Султан отборочных матчей Кубка Федерации поступил от Международной теннисной федерации (ITF) в адрес Федерации тенниса Казахстана, сообщает ТАСС.

В настоящее время решение о переносе отборочных матчей в город Нур-Султан находится на рассмотрении.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более. 7 января удалось выявить возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.