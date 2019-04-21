Игорь Андреев: "У этой команды большое будущее"

Капитан сборной России Игорь Андреев после победы над Италией в матче плей-офф Мировой группы II (4:0) подчеркнул, что у его команды большое будущее.

– Как вы оцениваете шансы своей команды в будущем выиграть Кубок федерации?

– Насколько я понимаю, Кубок федерации в нынешнем виде существует последний год. В следующем сезоне будет уже другой формат и совсем другой турнир. Но у этой команды отличный дух. Это действительно команда. Все поддерживают друг друга. У нас хорошие игроки, в том числе и молодые, и у них большое будущее.

– Почему вы решили не вносить изменений в первоначальную заявку?

– Так решили. Потому что Настя Потапова и Настя Павлюченкова вчера провели хорошие матчи и физически чувствовали себя хорошо. Поэтому решили все оставить, как было. Но сегодня настраивались на новые матчи, забыть все, что было вчера. (Мария Никулашкина)