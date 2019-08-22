Капитан сборной России Игорь Андреев — о результатах жеребьевки квалификационного раунда Кубка Федерации. Российская команда в гостях сыграет со сборной Румынии.

— Всегда говорю, что на жребий мы повлиять никак не можем, поэтому принимаем его, как должное, — цитирует Андреева сайт Федерации тенниса России. — Что касается команды Румынии, то, конечно, там есть безоговорочный лидер — Симона Халеп. Но нельзя списывать остальных девушек, они опытные игроки и в любом случае будет очень сложный и важный матч. Но, как и всегда, мы будем ориентироваться только на себя при подготовке, независимо от того, с кем нам играть. Главное, чтобы все подошли в хорошей форме, здоровыми.

Матч Румыния — Россия пройдет 7-8 февраля 2020 года.