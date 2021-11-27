Это было легко. Россияне разгромили первого соперника в Кубке Дэвиса

Медведев и компания идут за «Серебряной салатницей» и обыграли Эквадор в стартовом матче.

Кубок Дэвиса. Группа А

Федерация тенниса России — Эквадор

Андрей Рублев — Роберто Кирос — 6:3, 4:6, 6:1

Даниил Медведев — Эмилио Гомес — 6:0, 6:2

Российская команда в этом году по праву считается одним из фаворитов турнира. Четыре ее игрока входит в топ-30 рейтинга ATP. Кубок Дэвиса является самым престижным командным турниром, от этого видеть нашу сборную фаворитом в соревнованиях такого уровня еще солиднее. Всю силу российских теннисистов первой ощутила на себе сборная Эквадора. Несмотря на то что Андрей Рублев проиграл один сет, российские теннисисты смотрелись в одиночных матчах более чем уверенно. За всю историю этих соревнований трофей покорялся нашей сборной два раза, в этом сезоне есть все шансы замахнуться на еще один титул.

Каждое очко на счету

Карен Хачанов пообещал, что сборная России сделает все возможное ради победы. «Вчера на командном ужине мы обсуждали, что этот год был успешным для российского тенниса. У нас были хорошие результаты на Олимпийских играх. Девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, и вот мы здесь. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. У нас есть лучшие игроки, которые поднимаются и приближаются к десятке лучших. Это один из лучших годов для российского тенниса, чтобы снова засиять», — цитирует пресс-служба турнира Хачанова.

Даниил Медведев с нетерпением ждал своего выхода на корт. «На каждом турнире, в котором играю, стараюсь изо всех сил. У меня было два действительно хороших турнира в Париже и Турине, поэтому я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную как можно лучше и набрать очки, потому что это самая важная вещь: выиграть свой матч, получить одно очко для команды, потому что каждое очко на счету. Это будет моей целью. Кубок Дэвиса — особенный турнир. Каждый матч — это новый вызов, в котором играешь не только за себя, а за страну и пытаешься добиться цели и двигаться дальше», — цитирует пресс-служба турнира Медведева.

Рублев — Кирос

Первыми на корт вышли Андрей Рублев и Роберто Кирос. Россиянин прекрасно начал первую партию, сделал ранний брейк и довел сет до комфортной победы. Хотелось быстрой и уверенной игры от Андрея, ведь завтра важнейший матч с испанцами. Да и в рамках регламента соревнований каждый гейм может быть важен. Ведь со второго места в плей-офф выходят две лучшие вторые команды. Но легкой прогулки для Рублева, к сожалению, не получилось. Во второй партии сильнее был именно эквадорец. В решающем сете россиянин окончательно включился в игру и разобрался с соперником. Неприятная осечка во второй партии никак не повлияла на российского теннисиста.

Следующим на корт вышел Даниил Медведев и преподал настоящий мастер-класс своему сопернику, россиянин «повесил баранку» эквадорцу и выиграл первую партию за 24 минуты. Во втором сете Даниил позволил своему сопернику выиграть всего два гейма и победил с комфортным счетом 6:2. Поединок продолжался всего 58 минут. Такая игра россиянина внушает оптимизм, он по праву считается лидером нашей сборной, и возможно, именно его игра приведет сборную России к победе на турнире.

Парный матч после этого не влиял на конечный итог.

В воскресенье сборную России ожидает битва за первое место в группе с командой Испании. Следующие соперники россиян тоже обыграли Эквадор, судьба прямой путевки в плей-офф решится в очной встрече. Испанцам есть из-за чего переживать. Ранее стало известно, что Карлос Алькарас пропустит Кубок Дэвиса из-за коронавируса. Да и состав у сборной России в этом году по-настоящему прекрасный.