Россия идет за Кубком Дэвиса. Есть ли шанс у Медведева и его команды?
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Сегодня, 25 ноября, начнется финал Кубка Дэвиса-2021. В соревнованиях примут участие команды из 18 стран, и это первый раз, когда турнир пройдет в трех разных городах, причем в каждом из них состоятся матчи по крайней мере двух из шести групп.
В составе мужской сборной России — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. В начале сезона ребята почти в таком же составе уже взяли ATP Cup, а наши прекрасные девушки выиграли в начале месяца Кубок Билли Джин Кинг. Но какие шансы у россиян на этот раз?
Сразу скажем, что Россия все еще выступает без флага и гимна из-за санкций ВАДА и CAS. Тем не менее нашей сборной оставили логотип ФТР — три мяча белого, синего и красного цветов. Спасибо и за этот компромисс.
Медведев на одной из пресс-конференций заявил, что очень хочет выиграть эти соревнования с национальной командой. «У нас самая сильная команда в мире, четыре игрока в топ-30, такого ни у кого нет», — сказал он. И это действительно так, сборная России — самая статусная сборная турнира. Нисколько не умаляя заслуги Новака Джоковича, который будет представлять Сербию, или Янника Синнера из Италии. Среди россиян двое теннисистов, входящих в топ-5, и еще двое, входящих в тридцатку лучших теннисистов планеты. Это огромная сила.
Формат
Финальная часть Кубка Дэвиса будет проходить на крытых хардовых кортах на трех площадках: 1) Мадридская арена, Мадрид, Испания, 2) «Олимпийский мир», Инсбрук, Австрия, 3) «Пала Альпитур», Турин, Италия. На каждой площадке пройдут матчи двух групп и как минимум один четвертьфинал. Два четвертьфинала состоятся в Мадриде и по одному в Инсбруке и Турине. Однако полуфиналы и финал (5 декабря) пройдут в столице Испании.
18 команд разбили на шесть групп по три команды в каждой. Команды будут соревноваться в круговом формате. Сборная, набравшая наибольшее количество очков в каждой группе, пройдет в четвертьфинал вместе с двумя лучшими участниками, занявшими вторые места по проценту выигранных матчей, а если это не поможет, то по проценту выигранных сетов, далее — геймов.
Соперники россиян по группе А — Испания (чемпионы прошлого розыгрыша) и Эквадор. Наша сборная «посеяна» под 12-м номером и условно идет из второй корзины, хотя и прошла в финальную часть турнира на правах экс-полуфиналиста чемпионата. Все матчи этой группы состоятся в Мадриде, и это огромный плюс, потому что при попадании в плей-офф ребятам не придется тратить время на переезд в другую, хоть и не такую далекую страну.
Кто же фаворит?
Если говорить о лидерах турнира, то Россия и Италия выглядят мощнее всех. Правда, отсутствие Маттео Берреттини все-таки скажется на конкурентоспособности итальянской сборной. Но формат из трех матчей означает, что любая команда, имеющая по крайней мере одного элитного игрока в одиночном разряде и разумной силы второго номера, имеет шанс — особенно если в команде также есть хорошие представители парного разряда.
Так что не стоит пренебрегать, к примеру, такой сборной, как Хорватия. В этой команде есть экс-чемпион Открытого чемпионата США Марин Чилич. Борна Чорич, который в одиночном разряде в прошлом выиграл несколько крутых матчей. И у хорватов одна из лучших парных команд в мире в лице Мате Павича и Николы Мектича, токийских олимпийских чемпионов.
Большинство ведущих игроков мира участие в турнире примут, включая Новака Джоковича и Даниила Медведева. В список травмированных входит Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, который как раз и привел Испанию к титулу в 2019 году, Доминик Тим, Стэн Вавринка и теперь седьмая ракетка мира Маттео Берреттини. Ударом для канадской сборной стало позднее снятие Феликса Оже-Алиассима и Дениса Шаповалова. Единственным здоровым игроком с высоким рейтингом, который решил пропустить командный турнир, стал недавний победитель финала ATP Александр Зверев из Германии. Он с самого начала сказал, что не хочет играть так поздно в течение сезона.
Сборная у нас действительно очень сильная. Вопрос будет заключаться только в усталости российских теннисистов. Даниил Медведев и Андрей Рублев в последние недели провели очень тяжелые матчи. Успеют ли восстановиться? Хочется верить, что один из самых успешных теннисных сезонов для России завершится триумфом нашей сборной, а победитель US Open, олимпийский чемпион и серебряные призеры Игр в Токио сделают все от них возможное для этого.
Теннисный турнир «Кубок Дэвиса» в прямом эфире эксклюзивно в Okko. Болейте за наших!
Расписание финала Кубка Дэвиса
Групповой этап
25 ноября, четверг
Франция — Чехия, Канада — Швеция, Хорватия — Австралия. Начало в 18.00
26 ноября, пятница
Сербия — Австрия, Испания — Эквадор, США — Италия. Начало в 18.00
27 ноября, суббота
Франция — Великобритания, Казахстан — Швеция, Австралия — Венгрия. Начало в 12.00
Сербия — Германия. Россия — Эквадор, Италия — Колумбия. Начало не ранее 18.00
28 ноября, воскресенье
Великобритания — Чехия, Канада — Казахстан, Хорватия — Венгрия. Начало в 12.00
Германия — Австрия. Испания — Россия, США — Колумбия. Начало не ранее 18.00
Четвертьфиналы
29 ноября, понедельник
Победитель группы D — победитель группы E. Начало в 18.00
30 ноября, вторник
Победитель группы C — победитель группы F. Начало в 18.00
1 декабря, среда
Победитель группы B — одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18.00
2 декабря, четверг
Победитель группы A — одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18.00
Полуфиналы
3 декабря, пятница
Начало в 18.00
4 декабря, суббота
Начало в 15.00
Финал
5 декабря, воскресенье
Начало в 18.00
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