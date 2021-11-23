Кубок Дэвиса-2021: участники и расписание соревнований

Основная информация о Кубке Дэвиса-2021.

Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе. Проводится ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. По состоянию на 2020 год в Кубке Дэвиса принимают участие представители 142 стран мира.

Действующий обладатель Кубка Дэвиса — Испания.

Текущий формат Кубка Дэвиса

В 2018 году был изменен ранее действовавший регламент турнира. Ранее все матчи проводились между двумя командами по системе «домашнего» и «выездного» матчей. В Мировой группе было 16 команд, и для победы надо было выиграть 4 матча в течение года.

С 2019 года для завоевания трофея надо победить в финале, который проходит в одном месте и в течение полутора недель. В финале участвует 18 команд: 12 команд, прошедших квалификацию, четыре полуфиналиста прошлого розыгрыша и две страны по wild card.

18 команд разбиваются на шесть групп, в которых матчи проходят по круговой системе. Шесть победителей групп плюс две команды, занявшие вторые места с лучшими показателями по выигранным матчам и сетам, выходят в четвертьфинал.

Командные соревнования включают в себя три встречи: две одиночные и парную. С четвертьфиналов матчи проходят по олимпийской системе, победителю вручается трофей — Серебряная салатница Кубка Дэвиса. Для участия в квалификационных матчах сборным с низким рейтингом необходимо пройти через многоуровневую систему зональных отборочных турниров.

Кубок Дэвиса в 2021 году во второй раз пройдет в новом формате. Напрямую прошли полуфиналисты предыдущего розыгрыша (Испания, Канада, Великобритания и Россия) и две сборные, получившие от организаторов wild card, — Франция и Сербия.

Остальные 12 участников стали известны в начале марта по результатам квалификационных матчей. Квалификация проходит на площадке одной из двух сборных-участников до трех побед, с четырьмя одиночными поединками и одним парным матчем. В финальной части проходят только две одиночные встречи и одна парная. В плей-офф попадают победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

Сборная России в 2021 году

По результатам выступления в сезоне 2019 года (выход в 1/2 финала) сборная России обеспечила себе выступление в финальной части без прохождения отборочных матчей. Россияне в текущем сезоне уже выиграли мужской командный ATP Cup, общий теннисный медальный зачет на Олимпиаде и женский командный Кубок Билли Джин Кинг.

Поскольку Кубок Дэвиса по факту имеет статус мужского чемпионата мира, на него распространяются антидопинговые санкции ВАДА, и наша сборная выступит на нем под флагом Федерации тенниса России.

Где пройдет финал Кубка Дэвиса

Финал Кубка Дэвиса 2021 года состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году групповая стадия финала пройдет в трех городах: Мадриде, Турине и Инсбруке. Матчи 1/4 финала, полуфиналы и финал состоятся в Мадриде.

Состав сборной России

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Соперники сборной России на Кубке Дэвиса

Сборная России на групповом этапе в Мадриде сыграет с командами Испании и Эквадора.

Все участники финала Кубка Дэвиса

Группа А.

Испания (Пабло Карреньо Буста, Роберто Баутиста Агут, Карлос Алькарас, Фелисиано Лопес, Марсель Граноллерс)

Федерация тенниса России (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской)

Эквадор (Эмилио Гомес, Роберто Куироз, Диего Идальго, Гонсало Эскобар, Каэтано Марч)

Группа B.

Канада (Васек Поспишил, Брэйден Шнур, Стивен Диез, Петер Полански)

Казахстан (Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Андрей Голубев)

Швеция (Микаэль Имер, Элиас Имер, Джонатан Мридха, Андре Горанссон)

Группа C.

Франция (Артур Риндеркнех, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю)

Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Лайам Броади, Джо Сэлсбери, Нил Скупски)

Чехия (Иржи Веселы, Иржи Лехецка, Зденек Колар, Томаш Махач)

Группа D.

Хорватия (Марин Чилич, Борна Чорич, Борно Годжо, Мате Павич, Никола Мектич)

Австралия (Алекс де Манаур, Джон Миллман, Алексей Попырин, Алекс Болт, Джон Пирс)

Венгрия (Мартон Фучович, Аттила Балаж, Зомбор Пирос, Фабиан Марожан, Мате Валкуч)

Группа E.

США (Джон Иснер, Райлли Опелка, Тейлор Фриц, Джек Сок, Раджив Рем)

Италия (Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Лоренцо Музетти, Симоне Болелли)

Колумбия (Даниэль Галан, Николас Мейя, Кристиан Родригес, Хуан-Себастьян Кабал, Роберт Фара)

Группа F.

Сербия (Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Краинович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович)

Германия (Ян-Леннарт Штруфф, Доминик Кепфер, Петр Гойовчик, Кевин Кравиц, Тим Пуэц)

Австрия (Денис Новак, Юрий Родионов, Геральд Мельцер, Оливер Марах, Филипп Освальд)

Расписание финала Кубка Дэвиса

Групповой этап

25 ноября, четверг

Франция — Чехия, Канада — Швеция, Хорватия — Австралия. Начало в 18.00

26 ноября, пятница

Сербия — Австрия, Испания — Эквадор, США — Италия. Начало в 18.00

27 ноября, суббота

Франция — Великобритания, Казахстан — Швеция, Австралия — Венгрия. Начало в 12.00

Сербия — Германия. Федерация тенниса России — Эквадор, Италия — Колумбия. Начало не ранее 18.00

28 ноября, воскресенье

Великобритания — Чехия, Канада — Казахстан, Хорватия — Венгрия. Начало в 12.00

Германия — Австрия. Испания — Федерация тенниса России, США — Колумбия. Начало не ранее 18.00

Четвертьфиналы

29 ноября, понедельник

Победитель группы D — победитель группы E. Начало в 18.00

30 ноября, вторник

Победитель группы C — победитель группы F. Начало в 18.00

1 декабря, среда

Победитель группы B — одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18.00

2 декабря, четверг

Победитель группы A — одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18.00

Полуфиналы

3 декабря, пятница

Начало в 18.00

4 декабря, суббота

Начало в 15.00

Финал

5 декабря, воскресенье

Начало в 18.00