Россия билась с Испанией больше пяти часов. И вырвала невероятную победу

Эпическое сражение в групповом раунде Кубка Дэвиса — выходим в полуфинал с первого места.

Кубок Дэвиса. Группа А

Испания — Федерация тенниса России — 1:2

Фелисиано Лопес — Андрей Рублев — 2:6, 6:3, 6:4

Пабло Карреньо Буста — Даниил Медведев — 2:6, 6:7 (3:7)

Марсель Гранольерс / Фелисиано Лопес — Аслан Карацев / Андрей Рублев — 6:4, 2:6, 4:6

Противостояние сборных России и Испании ждали с огромным интересом. У россиян в этом году потрясающая команда, все лучшие игроки страны в обойме сборной. Двое из них — Даниил Медведев и Андрей Рублев — входят в пятерку сильнейших игроков планеты. В свою очередь испанцы, действующие чемпионы турнира и исторически неудобный для нас соперник в Кубке Дэвиса, к тому же играют дома. Битва за первую строчку в группе и прямую путевку в четвертьфинал обещала быть тяжелой, но российская дружина смогла добиться нужного результата.

Исторически неудобный соперник

Сборные сыграли между собой в Кубке Дэвиса семь раз и в пяти из них сильнее были Испанцы. Российским теннисистам всего дважды удалось одержать вверх в этом противостоянии, но в воскресенье у россиян была прекрасная возможность для третьей победы. Ведь у соперников были серьезнейшие проблемы с составом. Про отсутствие в финальной части соревнований Рафаэля Надаля было известно заранее. А вот уже перед самим началом турнира команда понесла еще две потери. В начале из-за травмы заявку покинул Роберто Баутиста-Агут, а позднее к нему присоединился молодой талант — Карлос Алькарас, сдавший положительный тест на коронавирус.

Лидер сборной России Даниил Медведев так размышлял о корте, на котором придется играть против сборной Испании: «Очень медленный корт. Немного странно, что на тренировках мне так не показалось, но матчи всегда отличаются от практики. Это 100 процентов. Мячи по ощущениям были такими, будто мы только разогрелись, и я подавал первым. Я смотрел на них и думал: «Они уже мертвы, и мы должны играть ими семь геймов?». В Берси корт тоже был очень медленным, думаю, здесь условия примерно те же. Хорошо, что подача всё ещё работает, и мы по-прежнему играем на харде. Но у меня смешанные ощущения», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира".

Рублев не справился с давлением

Первыми на корт вышли Андрей Рублев и Фелисиано Лопес. В этом поединке Андрею противостоял не только именитый ветеран, но и десять тысяч испанских болельщиков пришедших поддержать любимую команду. Начал россиянин прекрасно — сделал брейк в первом же гейме и довел сет до уверенной победы. Первая партия продолжалась всего 28 минут. А вот дальше Рублев начал ошибаться и нервничать практически из-за каждой невынужденной ошибки. На первую роль вышла ментальная составляющая поединка. Российский теннисист не смог совладать с собой и, к огромному сожалению, уступил в трех сетах. Хотелось бы отметить, что Фелисиано в свои 40 выглядел просто прекрасно и продемонстрировал одно из своих лучших выступлений в этом сезоне.

Для того чтобы выйти в плей-офф как минимум со второго места, Даниил должен был побеждать Пабло Карреньо Бусту в двух партиях. После этого результата, в парном поединке, российским теннисистам хватало всего одного выигранного гейма в двух сетах, для выхода в четвертьфинал. Спасать ситуацию Медведев вышел просто фантастически, поведя в первом сете со счетом 5:0. Уверенная игра россиянина привела к победе в партии всего за 27 минут. Во втором сете мы стали свидетелями настоящих «американских горок», венцом которых стал тай-брейк, в котором сильнее оказался Медведев. Нужный результат был достигнут, но судьба первого места в группе все еще не была решена, впереди нас ждала парная комбинация, где и определялся победитель встречи.

Победитель противостояния решался в заключительном, парном поединке. Аслану Карацеву и Андрею Рублеву нужен был лишь один выигранный гейм в игре с испанцами. Российские теннисисты выполнили свою задачу минимум, но даже не думали на этом останавливаться. Ведь выиграть группу было гораздо приятнее. Сопернику нужна была победа гораздо больше, чем россиянам, ведь в случае поражения их место в плей-офф занимала сборная Сербии.

Первая партия осталась за дуэтом Фелисиано Лопеса и Марселя Гранольерса, вторая — за российской дружинной, судьба поединка определялась в решающем сете. Чем не сценарий для крутого фильма? Наши парни не собирались сбавлять обороты и выбили действующих победителей с Кубка Дэвиса. Если вы не смотрели этот матч, то вы многое потеряли. Ну, а Россия становится победителем своей группы и в четверг сыграет против сборной Швеции. Впрочем, соперник для нашей дримтим, похоже не принципиален. На этом турнира наша сборная способно одолеть кого угодно.